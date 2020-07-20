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Украина с начала эпидемии COVID-19 сделала 877 тысяч тестов на коронавирус. Об этом во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что количество ежедневных тестов постоянно наращивается, напомнив, что в первые дни делалось только по 200 тестирований, система лабораторий требовала восстановления. Он также добавил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

«Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то «красных точек», связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», - сказал Зеленский.

Шмыгаль напомнил, что показатель летальности из-за коронавирусной инфекции довольно умеренный в Украине и составляет 2,5%.

В Украине по состоянию на 20 июля лабораторно подтверждены 59 493 случая COVID-19, за сутки – 651.

 
ForUm

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