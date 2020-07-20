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Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций лиц, занимающих должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

«НАПК начало проверку деклараций еще 13 человек. Таким образом, с начала перезапуска к проверке взято 468 деклараций. В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)», - сообщается на странице агентства в Facebook.

Кром е того, НАПК начало проверять е-декларации министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, экс-министра здравоохранения Ильи Емца, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, єкс-главы МИД Павла Климкина, экс-министра культуры Евгения Нищука.

Также будет проверена декларация председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера  и др.

«Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками», - пояснили в НАПК.

Среди других оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц; установленное НАПК несоответствие уровня жизни чиновника задекларированному имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; поданная субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку «Член семьи не предоставил информацию».
ForUm

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