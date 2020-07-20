Команда из столицы Беларуси «Дети Тьюринга» отказалась продолжать играть в российской премьер-лиге «Клуба веселых и находчивых» в 2020 году, поскольку четвертьфинал конкурса запланирован в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Юмористы из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами: во-первых, мир все еще переживает коронавирусную эпидемию; во-вторых, - статус Крыма (капитан команды Марк Величко отметил, что Беларусь «придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова»). И, в-третьих, - хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда поедет в аннексированный Крым через Россию.

«Команда считает путь через Россию в Крым неприемлемым, а попасть на турнир через территорию Украины – невозможно из-за пандемии», - отметили в команде.