С 20 по 23 июля в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации Симонетти Соммаруги возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Управление Госохраны информирует, что в соответствии с законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года №746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Военнослужащие УГО совместно с соответствующими подразделениями Национальной полиции имеют право временно ограничивать или запрещать при осуществлении охранных мероприятий движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных государств, парламентов и правительств, руководителей международных межправительственных организаций и иностранных делегаций, которые находятся в Украине с официальным визитом, не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на конкретных местах или покинуть их в соответствии со статьей 18 пункта 3 Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украина и должностных лиц» и указом президента Украины от 3 октября 2006 №815/2006 «Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана».