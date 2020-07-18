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В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 18 июля.

«В 7:46 поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли шесть человек и трое госпитализированы, из них один ребенок 2018 г.р», – говорится в сообщении.

К деблокированию погибших от ГСЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.
ForUm

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