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Власти Польши намерены уменьшить социальную дистанцию ​​с 2 метров до 1,5 и увеличить число участников в массовых мероприятиях, что ограничивалось в связи с пандемией COVID-19. Распоряжение вступит в силу 21 июля, а отдельные его положения 4 августа.

Об этом сообщает Puls Biznesu.

Лимит на количество занятых мест на спортивных объектах, в частности во время футбольных матчей на стадионах, будет увеличен с 25% до 50%.

В различных спортивных соревнованиях смогут принимать участие до 300 участников, не считая обслуживающий персонал. Принято также решение аннулировать лимиты на использование посетителями открытых и закрытых бассейнов.

В кинотеатрах и театрах будет увеличен лимит на посетителей до 50% от общего количества.

Напомним, Польша возобновила обязательный карантин для украинцев, прибывших самолетами.
ForUm

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