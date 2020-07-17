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Максим Бахматов вместе с Офисом трансформации временно покинул Киевскую горгосадминистрацию.

«Я и Офис трансформации временно выходим из КГГА… Здесь началась турбулентность, однако не управленческая, где я чувствую себя как рыба в воде, а политическая. Такая турбулентность, на мой взгляд, всегда токсична и несовместима с эффективным управлением», - написал он в Facebook.

Говоря о перспективе выдвижения своей кандидатуры на пост городского главы, он отметил: «Основной вопрос: иду я на выборы мэра? Ответ скорее нет. А как я сказал немного выше, Виталий Кличко, очевидно, победит на всех выборах городского головы, которые состоятся в течение 2020 года».

«На этой неделе тот же центр Разумкова дает мэру 44% голосов «За» среди тех, кто определился. А по моему субъективному мнению, если бы выборы состоялись уже в это воскресенье Кличко, взял бы их в первом же туре. Я не претендую на все 30-25-20%, но 3-5-7-10 мои там точно где-то есть. Это большая командная работа», - подчеркнул Бахматов.

При этом он не уверен, что выборы выиграет команда Кличко.

«Ставлю сто баксов, что качественного изменения Киевсовета мы после этих выборов не увидим. Будут плюс минус те же люди, что и последние 20 лет до того», - считает он.

Мэр Киева Виталий Кличко назначил Бахматова своим советником в сентябре 2019 года.
ForUm

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