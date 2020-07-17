Полицейские устанавливают злоумышленников, которые нанесли смертельные телесные повреждения охраннику базы отдыха в селе Коблево.

По данным полиции Николаевской области, 16 июля обратилась жительница Березанского района и сообщила, что обнаружила мертвым своего 58-летнего мужа.

По словам заявительницы, ее муж работал на базе охранником и накануне вечером, пришел домой с телесными повреждениями в виде синяков на лице и сообщил, что у него возникла драка с неизвестными лицами. Через некоторое время потерпевшему стало плохо, и жена вызвала медицинскую помощь, однако мужчина отказался от госпитализации, а утром следующего дня скончался.

По заключению специалистов мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего», что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Продолжается следствие.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения преступления, или владеют информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Березанское отделение полиции по телефонам (05153) 2-13-67 или 102.