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Разговор российских пранкеров с Анджеем Дудой от имени генсека ООН был уже третьей - и первой успешной - попыткой поговорить с президентом Польши. Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в материале Rzeczpospolita.

Сперва пранкеры пытались позвонить ему от имени президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Работники канцелярии Анджея Дуды раскрыли обман, осуществив проверку через секретариаты обоих президентов и посольства.

Третья попытка оказалась удачной из-за ошибки сотрудника представительства Польши в ООН - он не проверил, действительно ли данный номер принадлежит помощнику Антонио Гутерриша, и не выяснил, что помощника, от имени которого звонили пранкеры, на самом деле не существует.

Стало известно, что сначала пранкер Кузнецов позвонил в секретариат канцелярии президента, представившись несуществующим помощником Гутерриша и прося о разговоре с Дудой генсека ООН для поздравления с победой во втором туре.

В канцелярии попросили его направить письмо-запрос, а затем обратились в представительство Польши в ООН, прося уточнить в пресс-службе генсека ООН, действительно ли есть помощник с таким номером и электронной почтой и действительно ли Гутерриш планировал звонить Анджею Дуде.

По словам Витольда Дзельського, директора отдела международных связей канцелярии президента, его дважды заверили, что электронная почта была настоящей.

В канцелярии говорят, что их не слишком насторожила электронная почта на protonmail, потому что он считается надежным каналом связи, в дополнение к официальным защищенным.

В МИД Польши в четверг вечером сообщили, что двух причастных к ошибке сотрудников Постоянного представительства Польши в ООН в Нью-Йорке уволили.

Напомним, 15 июля переизбранного на второй срок президента Польши пытались разыграть российские пранкеры Владимир Краснов («Вован») и Алексей Столяров («Лексус»). Они позвонили Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Позже в своем Twitter Анджей Дуда прокомментировал разговор с российскими пранкерами, заявив, что понял, что «что-то не так».

Польский МИД расценил это как российскую дезинформацию, направленную на то, чтобы поссорить Польшу с Украиной. 
ForUm

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