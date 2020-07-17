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Утром 17 июля на службу «102» поступило сообщение об обнаружении во дворе усадьбы подозрительных обломков. По имеющейся информации, во дворе дома произошел взрыв гранаты, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.  

В результате первоочередных действий установлено, что около 03:00 через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств.

Предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Бывший нардеп, фигурант «янтарного дела» Борислав Розенблат заявил, что граната взорвалась во дворе его дома в Житомире.
ForUm

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