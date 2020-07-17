Утром 17 июля на службу «102» поступило сообщение об обнаружении во дворе усадьбы подозрительных обломков. По имеющейся информации, во дворе дома произошел взрыв гранаты, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отдела полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.
В результате первоочередных действий установлено, что около 03:00 через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал.
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств.
Предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.
Бывший нардеп, фигурант «янтарного дела» Борислав Розенблат заявил, что граната взорвалась во дворе его дома в Житомире.
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