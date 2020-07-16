Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.

Также ВР назначила Ольгу Пищанскую на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Кроме того, Рада проголосовала за назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства».

Не надо спешить продолжать карантин более чем на месяц, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания с участием представителей правительства и правоохранительных органов, которое состоялось под его председательством.

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс.

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнаря.

Совет ЕС обновил перечень «безопасных» третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации за ее причастность к сбиванию самолета MH17 в 2014 году.

С сегодняшнего дня, 16 июля, в поездах дальнего следования, следующих из Киева и обратно, билеты можно купить на 100% мест. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

По состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки – 848.

С 16 июля гражданам Украины разрешено въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Предпринимателя Сергея Ткаченко, которого злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель, освободили, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Пяти лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 УК Украины).