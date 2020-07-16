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Пяти лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, 1 июля 2020 злоумышленники похитили 58-летнего Сергея Ткаченко из помещения салона красоты в центре Киева, силой затолкали его в автомобиль и более 2 недель незаконно удерживали его в подвальном помещении на территории Голосеевского района столицы.

Благодаря скоординированным действиям правоохранителей лица, причастные к похищению бизнесмена, были установлены.

В ходе спецоперации 15 июля 2020 злоумышленники задержаны, а пострадавшего освободили.

Задержанные – пятеро мужчин, жители Киева и Киевской области в возрасте от 41 до 54 лет. По месту проживания указанных лиц и в их транспортных средствах проведения неотложных обыски.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления и возможных соучастников его совершения.

Разоблачена преступная группа полицией Киева совместно работниками отдела криминальной полиции Шевченковского УП ГУ НП в Киеве при поддержке спецподразделения «Корд».
ForUm

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