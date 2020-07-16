Совет ЕС обновил перечень «безопасных» третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории.

Как сообщает «Европейская правда», обновленный список опубликован на сайте Совета ЕС.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ни одной новой страны в список «безопасных» ЕС решил не добавлять.

При этом из списка исключили Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.

Как известно 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешен въезд.

В Брюсселе заявили, что список будут пересматривать каждые две недели и будут менять в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждой стране.

Некоторые страны ЕС, которые открылись для «безопасных» стран, решили отменить свое решение. Например, Греция закрыла границу для граждан Сербии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.