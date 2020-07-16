Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы Черкасс.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнаря.