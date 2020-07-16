Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы Черкасс, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.
Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы Черкасс.
Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.
В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнаря.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время