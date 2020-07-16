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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнаря - его не видели со вчерашнего вечера. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Юрия Ботнаря. По информации его жены и отца, вчера, около 19.30, в районе городского совета, чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где он находится», - гнаписал он.

Бондаренко также отметил, что уже подал соответствующее заявление в полицию, и просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ботнаря, сообщить об этом ему или правоохранителям.

 

 
ForUm

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