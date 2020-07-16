Кабинет Мминистров на данный момент не рассматривает сокращение субсидий на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

«Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных и соответственно, у них не будет необходимости получать субсидию. Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем, как и на этот год», - отметил министр.

Он подчеркнул, что такие планы правительства базируются на предположении, что тариф на отопление удастся снизить.

«Это мы допускаем в таких условиях, что такая будет ситуация, поэтому при планировании бюджета на 2021 год мі не планируем сокращать субсидии», - добавил Марченко.

На вопрос, хватит ли на этот же объем субсидий средств в бюджете, он ответил утвердительно.