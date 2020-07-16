Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений участникам организованной группы, в состав которой входил сотрудник Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По данным предварительного расследования, организованная группа в составе 4 человек, которая действовала на территории Запорожской области в течение 2013-2019, занималась незаконным завладением имуществом малообеспеченных, нарко- или алкозависимых граждан.

В частности, следствием установлено, что подозреваемый сотрудник Бердянского отдела полиции, входивший в состав группы, используя свои связи в правоохранительных органах, осуществлял поиск потенциальных «жертв» из числа неблагополучных граждан и осуществлял на них психологическое и физическое давление с целью присвоения их имущества, в том числе путем демонстрации огнестрельного оружия и убеждения граждан под вымышленными предлогами в их материальной зависимости.

С целью завладения имуществом потерпевших подозреваемые удерживали их против воли в специально подобранном жилье, и в дальнейшем оформляли необходимые документы по завладению имуществом.

В результате деятельности организованной группы пострадавшим причиненный материальный ущерб в сумме более млн гривен.

Сейчас следователи ГБР сообщили членам преступной группировки о подозрении в совершении ряда преступлений, а именно:

незаконном лишении свободы, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины);

мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины);

превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.