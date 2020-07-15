Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к «красной зоне». Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Ожидаем положительных решений и по другим туристическим маршрутам! А пока путешествуем Украиной. Тем более, что Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин. Это 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных», - написал он в Telegram.