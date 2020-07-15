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Одним из приоритетов Германии во время председательства в Совете ЕС будет анализ военных и гибридных угроз для блока, в частности со стороны России. Об этом во вторник, 14 июля, заявила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время выступления на заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности Европарламента, сообщает DW.

По словам Крамп-Карренбауэр, внутри ЕС очень разное восприятие как самой России, так и угроз, которые она создает. Министр уже обсуждала этот вопрос с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и нарушит его во время поездки на этой неделе к государствам Вышеградской четверки.

«Речь пойдет о вопросах, как мы воспринимаем Россию не только в свете нового военного потенциала, который она разрабатывает, причем в области неконвенционных вооружений, что уже является новым вызовом для Европы и НАТО, но также и в вопросе поведения России», - рассказала она.

При этом будут обсуждать поведение Москвы не только в Ливии или Сирии, но и в Украине, «где до сих пор идут бои и где сохраняется ситуация, когда на территории Европы впервые после Второй мировой войны границы изменили с помощью военной силы».

В ЕС будут анализировать как обычные и ядерные военные угрозы, так и гибридные угрозы. Россия будет не единственной темой этого анализа, но Крамп-Карренбауэр во время выступления в комитете Европарламента говорила прежде всего о ней.

Анализ будет осуществлять Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN), государства-члены ЕС и их разведки будут предоставлять свои предложения и данные для анализа.

Министр надеется, что анализ угроз завершат до конца председательства Германии в Совете ЕС, то есть до конца этого года. На основе совместного анализа в объединении создадут «стратегический компас». Это - новый инструмент, в котором «отдельные подходы, которые мы уже имеем сегодня, объединят в одну настоящую стратегию», сказала Крамп-Карренбауэр.

Отдельно глава минобороны ФРГ прокомментировала переговоры в «нормандском формате». «Это - сложный процесс. Он продвигается медленнее и сложнее, чем мы себе представляли. Но «нормандский формат» уже действует, и это формат, который может привести к решению конфликта», - отметила она. 

«Если мы не хотим просто пожать плечами и сказать: ну что же, международное право нарушили, но через некоторое время мы это примем, то я вижу сейчас мало альтернатив политике, которую мы проводим», - добавила Крамп-Карренбауэр.

 
ForUm

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