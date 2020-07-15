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В Чехии во вторник вечером столкнулись пассажирский и грузовой поезда, один человек погиб, более трех десятков травмированы.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktualne.

Авария произошла около 21:30 недалеко от города Чески Брод под Прагой. По словам пожарных, пассажирский поезд CityElefant врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял на пути.

На момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем из Праги в Речаны-над-Лабем, путешествовали от 100 до 120 человек. Поезд с пассажирами сошел с рельсов после удара.

Два тяжело раненых пациента были доставлены вертолетами в больницы. Водитель пассажирского поезда погиб.

По данным спасателей, 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир - легкие ранения. Среди раненых 8 несовершеннолетних. В то же время железнодорожная инспекция говорит о 23 пострадавших.

Причина аварии пока не установлена. По предварительной информации, это не был технический сбой. Вероятно, водитель пассажирского поезда пропустил сигнал остановки.
ForUm

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