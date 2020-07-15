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Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной. Лобовой атаки со стороны Кремля не предвидится. Такое мнение высказал капитан первого ранга Военно-морских Сил США в отставке Гарри Табах, передает «Обозреватель».

«Путин будет продолжать дергать за ниточки в Крыму, на Донбассе, но в лобовую он не пойдет», – заверил он.


По оценкам Табаха, Российская Федерация никогда не была готова к полномасштабной войне с чисто военной точки зрения. «После Грузии она это поняла», – заметил он.

В то же время полномасштабное наступление противоречит «манере» президента России Владимира Путина, добавил капитан. «Что касается президента России, который сейчас, я думаю, чувствует себя более уверенно в том, что он теперь «царь всея Руси» надолго, то это не его манера – воевать в лобовую, воевать полномасштабными войнами», – сказал Табах.

По его прогнозам, Кремль будет продолжать оказывать опосредованное влияние на Украину, «дергая за ниточки» на оккупированных территориях Крыма и востока страны. В частности, играя на теме «русского мира».

 
ForUm

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