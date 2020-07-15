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В октябре текущего года опасный коронавирус может превратиться в обычную респираторную вирусную инфекцию. Такой прогноз озвучил начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, врач-эпидемиолог Олег Рубан, передает «Обозреватель».

Иммунитет к COVID-19 будет неустойчивым – лишь на 3-4 месяца, добавил он. По оценкам врача, сейчас в Украине коронавирусом переболело около 10-15% населения. Для создания коллективного иммунитета «с возбудителем должны встретиться, а не переболеть, 70-80% населения».

По оценкам Рубана, на это может понадобиться около 1,5 года. Текущие показатели заболеваемости в Киеве он назвал «стабильно высокими», но отметил, что количество зарегистрированных случаев напрямую зависит от количества проведенных тестов, которое существенно увеличилось.

По мнению Рубана, в сложившейся ситуации основное внимание следует предоставлять контактным лицам – их своевременному выявлению, массовому исследованию и изолированию.

 
ForUm

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