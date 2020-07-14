Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом», сообщает пресс-служба ВР.

За принятие соответствующего проекта закона под №2426 проголосовали 237 народных депутатов.

Законом внесены изменения в действующие нормативно-правовые актов, направленные на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятия неэффективных регуляторных ограничений.

Закон совершенствует регулирование деятельности участников рынка металлолома, в частности:

упрощает порядок осуществления операций с металлоломом;

уменьшает необоснованные требования к субъектам хозяйствования, которые осуществляют операции с металлоломом, и требования к оформлению операций с металлоломом;

отменяет старую систему разделения металлолома на бытовой и промышленный и связанные с ней ограничения, чем устраняется возможность для коррупционных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов путем предъявления ими необоснованных претензий к легальным пунктам приема металлолома;

уточняет компетенцию государственных органов в сфере осуществления операций с металлоломом;

выводит из-под двойного государственного контроля осуществление операций с металлоломом;

упрощает документальное оформление операций с металлоломом с участием физических лиц, порядок и оплату закупленного у населения металлолома путем отмены запрета расчетов наличными;

устраняет дублирование функций органов государственной власти в сфере осуществления операций с металлоломом, отменяет право составления местными государственными администрациями акта обследования специализированных предприятий;

упрощает технические и регуляторные требования к заготовителям металлолома, осуществляющих только его заготовку (закупку) без фактической переработки.

Законом также внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми дано новое определение административного правонарушения при осуществлении операций с металлоломом в связи с необходимостью отмены классификации металлолома как «промышленного» и «бытового».