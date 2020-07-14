Возврата к прежней нормальной жизни в обозримом будущем не будет в связи с ухудшающейся ситуацией с новым коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает LIGA.net.

По его словам, «слишком много стран движутся в неправильном направлении»: «Вирус остается врагом номер один, но действия многих правительств и людей не отражают этого».

Гебреисус напомнил, что ситуация будет становиться «все хуже и хуже», если люди не будут соблюдать основные меры безопасности.

«В обозримом будущем возврата к прежней нормальной жизни не будет», - заявил он. Также глава ВОЗ уточнил, что эпицентром коронавируса сейчас является Северная и Южная Америка, где зарегистрированы более 50% всех случаев заражения COVID-19.