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Возврата к прежней нормальной жизни в обозримом будущем не будет в связи с ухудшающейся ситуацией с новым коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает LIGA.net

По его словам, «слишком много стран движутся в неправильном направлении»: «Вирус остается врагом номер один, но действия многих правительств и людей не отражают этого».

Гебреисус напомнил, что ситуация будет становиться «все хуже и хуже», если люди не будут соблюдать основные меры безопасности. 

«В обозримом будущем возврата к прежней нормальной жизни не будет», - заявил он. Также глава ВОЗ уточнил, что эпицентром коронавируса сейчас является Северная и Южная Америка, где зарегистрированы более 50% всех случаев заражения COVID-19.

 
ForUm

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