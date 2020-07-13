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20-23 июля по приглашению Украину с государственным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

Владимир Зеленский и Симонетта Зоммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс с целью ознакомления с ситуацией безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
ForUm

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