Посол Франции в Украине Этьен де Понсен назвал условие для проведения следующего саммита лидеров стран «нормандского формата». Как передает УНИАН, об этом посол сказал журналистам на пресс-конференции.

«Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита «нормандского формата» в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате», - заявил де Понсен.

Отдельно дипломат заявил, что Франция последовательно подчеркивает необходимость использования тех форматов переговоров, которые действуют в настоящее время, в частности «нормандский формат» и Минский процесс, для нахождения путей мирного урегулирования кризиса, продолжающегося на востоке Украины.



Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит в «нормандском формате» должен состояться в ближайшие месяцы.