Саммит в «нормандском формате» должен состояться в ближайшие месяцы. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с журналистами, которая прошла 10 июля, сообщает УНИАН.

По словам Ермака, встреча в «нормандском формате» в Берлине длилась 11 часов и на ней присутствовал замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак. «Была непростая встреча, на которой мы прошли по всем вопросам, о которых стороны, лидеры стран «нормандского формата», договорились в конце прошлого года в Париже - что выполнено, что не выполнено», - рассказал он.

Ермак отметил, что все стороны пришли к выводу, что саммит должен пройти как можно быстрее. «Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться. Для этого, безусловно, должно быть первоочередное условие - это выполнение договоренностей. Для нас, безусловно, это в первую очередь договоренности по безопасности, поэтому мы очень подробно прошли по всем положениям. Не могу сказать, что по всем положениям безусловно мы имеем согласованную позицию», - заявил руководитель ОП.

Также он отметил большую поддержку Украины со стороны Германии и Франции.



Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допускает, что встреча лидеров «нормандского формата» в Берлине может состояться в течение августа в этом году.