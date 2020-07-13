Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду письмо с просьбой исключить из повестки дня внеочередного заседания в понедельник проект постановления о назначении местных выборов на 25 октября, сообщает пресс-служба ВР.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил об изменениях в повестке дня внеочередного заседания, в частности, об исключении из него проекта постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года) №3809 и проектов закона о внесении изменения в статью 29 Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы №3708 и №3708-1.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР принять постановление о назначении очередных местных выборов на воскресенье, 25 октября.