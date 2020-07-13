также в разделеПолитика
Украинские ученые и деятели культуры призвали Зеленского ответить на открытое письмо Виктора Медведчука 3
Рада выделила на выборы 1,2 миллиарда 11
«Языковой» законопроект Бужанского: Вятрович зовет украинцев на протест 38
World News Network: ОПЗЖ спрашивает у Зеленского о вещах, на которые нужно ответить 20
«Слуги» выносят в Раду закон Бужанского о языке 31
Кабмин отозвал из ВР проект постановления о назначении Уруского 21
Кузьмин: За последний год на оппозицию радикалами было совершено более 30 нападений, а власть их поддерживает и подстрекает 20
«Слуга народа» планирует рассмотреть кандидатуру нового вице-премьера 40
Завтра Рада снова соберется на внеочередное заседание 49
Эксперт: Открытое письмо Медведчука не дает Зеленскому забыть о его предвыборных обещаниях 24
Разумков: Принимать программу действий Кабмина на год сейчас нелогично 15
Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах 18
Зеленский показал свои поездки по Украине 40
Стало известно, зачем депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной рады 43
ОПЗЖ требует от Зеленского дать оценку превращению православной святыни в мечеть 61
Академик Пешко: Зеленский проявил неуважение к украинскому народу 79
Встреча президентов Украины и Беларуси запланирована на осень 21
Украина и Турция планируют сотрудничать в сфере обороны 20

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду письмо с просьбой исключить из повестки дня внеочередного заседания в понедельник проект постановления о назначении местных выборов на 25 октября, сообщает пресс-служба ВР.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил об изменениях в повестке дня внеочередного заседания, в частности, об исключении из него проекта постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года) №3809 и проектов закона о внесении изменения в статью 29 Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы №3708 и №3708-1.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР принять постановление о назначении очередных местных выборов на воскресенье, 25 октября. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги