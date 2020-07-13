На всех столичных пляжах купаться пока не рекомендуется – в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Это значит, что купаться на них не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно, - сказал он.

По словам мэра, такая ситуация сложилась из-за сильных дождей, прошедших в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки.

Он пояснил, что обычно после сильных осадков, во всех водоемах подобные показатели повышаются. Для их возвращение в норму нужно 3-4 дня.

«Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур. Поэтому, если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотой Днепра и играть в волейбол! После того, конечно, как наладится погода», - сказал Кличко.