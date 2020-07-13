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Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты.

По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.

Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины, отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Оперативники спецслужбы установили, что выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличности и обмен криптовалюты происходили за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБУ и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов «WebMоney», доступ к доменам которой запрещен решением СНБО от 02.05.2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 и ч. 1 ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».
ForUm

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