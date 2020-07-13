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Сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк - Мариуполь. По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ «Новотроицкое» в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны оккупированной территории на въезд прибыло 38 человек и 8 автомобилей, сообщила Госпогранслужба.

На это же время из КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территорию – 229, на контролируемую территорию – 481.

Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданским лицам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности непропуска со стороны оккупантов. Также отмечают - в случае отказа в пересечении, оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелов боевиков, поэтому следует немедленно возвращаться в сторону контролируемой территории Украины.

Движение через КПВВ «Марьинка» продолжает оставаться заблокированным боевиками.
ForUm

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