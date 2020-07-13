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Вчера, 12 июля, в Николаевском морском торговом порту произошло повреждение трубопровода на терминале для перегрузки наливных грузов, в результате чего произошел разлив подсолнечного масла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый.

«Вчера в Николаевском морском торговом порту произошло повреждение трубопровода на терминале для перегрузки наливных грузов, принадлежащем ООО «Эвери». В результате этого произошел разлив подсолнечного масла в районе 4 причала, повлекший загрязнение акватории Днепро-Бугского лимана», – написал он.

Мальованый отметил, что ГЭИ отобрала пробы воды для исследования характера загрязнения и расчета нанесенного ущерба.
ForUm

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