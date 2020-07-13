Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

Нардеп от «Европейской Солидарности» Владимир Вятрович призвал украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля против рассмотрения языкового закона «Слуги народа» Максима Бужанского.

Сегодня, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских военных.

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь смягчили меру пресечения, с нее сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.

В Украине происходит определенная стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По состоянию на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 – умерли.

Верховная Рада выделила 1,2 млрд гривен для проведения первых и очередных местных выборов и промежуточных выборов в парламент.

Президент Владимир Зеленский требует более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, приведшее к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия. Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».

Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

Принимать программу действий правительства на год в нынешней ситуации нелогично, поскольку она может кардинально меняться в течение нескольких месяцев, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.