Сегодня, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. «Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание», – подчеркнули в штабе.

«Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью», – сказано в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня.