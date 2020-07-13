также в разделеПроисшествия
В Николаеве из-за разлива подсолнечного масла загрязнен Днепро-Бугский лиман 8
Непогода обесточила в Украине 23 населенных пункта 17
Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции, ранены 5 военных 25
Обострение на Донбассе: пять украинских военных ранены 22
Из-за непогоды обесточены сёла в Ривненской области 13
В Одессе горит жилой дом 72
На Донбассе двое украинских военных получили ранения 51
Из-за непогоды без света остались 100 сел 18
На Донбассе враг семь раз обстрелял украинские позиции 14
В результате ДТП на Львовщине травмированы 3 человека, 1 человек погиб 19
В Полтаве произошло два взрыва 90
На фронте один военный погиб, трое ранены 70
В Северодонецке из-за лесного пожара загорелась городская свалка 25
На Херсонщине возле дома сельского головы прогремел взрыв 17
ГосЧС: Открытого горения леса на Луганщине не наблюдается 11
Сутки в ООС: 7 обстрелов, потерь среди военных нет 16
На Харьковщине от поджога сухой травы погибла женщина 19
Пожар на Луганщине удалось локализовать 27

Сегодня, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника. «Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступления враг понесет заслуженное наказание», – подчеркнули в штабе.

«Еще одно трагическое событие произошло вблизи населенного пункта Зайцево. Во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве еще один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью», – сказано в сообщении.

Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги