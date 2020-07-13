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Президент Владимир Зеленский во время встречи с Кабинетом Министров отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, приведшее к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский требует четкой логистики конкретных и жестких действий для улучшения ситуации с безопасностью на дорогах.

Президент подчеркнул, что ситуация на автодорогах остается крайне сложной. Последняя авария, вызванная пьяным водителем 12 июля под Киевом, является доказательством этого. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

«Хочу выразить соболезнования семье погибших. Прошу оказать всю необходимую помощь, в частности для лечения ребенка», - сказал он.

По словам президента, в целом за первое полугодие 2020 году на дорогах погибло почти 1,5 тыс. человек.

«В ДТП в Украине погибает больше людей, согласно статистике, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией», - добавил Зеленский.

Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

«Бездействие и безответственность – эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме... Вчерашнее ужасное ДТП – это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда навеселе садятся за руль», - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что Министерство внутренних дел максимально выступало за подписание закона № 720-IX (законопроект № 3314), по которому ответственность за вождение в нетрезвом возвращалась из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях. Были аргументы, что уголовный порядок парализует работу, ведь процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени.

Поэтому, по мнению президента, должен быть найден другой подход. В частности, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которая привела к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

«Если вождение в пьяном виде повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я – за максимальную криминализацию этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской... И чтобы ни один суд не думал кого-то «отмазать», - заявил президент.

Глава государства отметил, что ждет всех должностных лиц, которые отвечают за этот вопрос, с отчетами и конкретными результатами.

Президент также обратился к премьер-министру Украины, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

«И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За ним будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это лицо, из-за которого погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки», - отметил Зеленский.

 
ForUm

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