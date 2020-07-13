Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». Об этом сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Законопроект направлен на обеспечение создания безопасных условий для участников дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, а также повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения с четким определением правовых санкций за совершенные правонарушения и обеспечение надлежащего уровня реализации принятых решений по административным делам в сфере безопасности дорожного движения.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, а также законов Украины «О дорожном движении» и «О Национальной полиции», которым:

усилить ответственность за управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

изменить механизм привлечения к ответственности за административные правонарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, отменив начисления штрафных баллов;

легализовать использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации в протокол об административном правонарушении и тому подобное.

Проект Закона зарегистрирован под №2695.