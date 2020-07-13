Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко ожидает изменения монетарной политики Национального банка Украины при новом главе НБУ. Об этом он сказал во время онлайн-конференции с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает пресс-служба министерства.

«Новая прогрессивная монетарная политика от Нацбанка в комплексе с правительственными стимуляционными решениями окажет положительное влияние на развитие экономики. Все предпосылки для так называемого jump start экономики у нас есть», - отметил министр.

По его словам, стимуляционными инструментами для стабилизации и роста экономики Украины выступают правительственная программа по частичной безработице, проект «Большая стройка», кредитные программы и инициативы по поддержке внутреннего производства.

Также Петрашко обратил внимание на усиление инвестиционной политики в стране. «Мы интересны миру и видим инвестиционные возможности, например, в автомобилестроении, IT (создание кластеров инноваций), фармацевтике, промышленных логистических цепочках и других сферах», - подчеркнул он.