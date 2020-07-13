также в разделеМир
Из-за коронакризиса в мире возник дефицит велосипедов 11
В США впервые за 17 лет казнят преступника 25
Иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца 41
В Болгарии не утихают антиправительственные протесты 109
В США на десантном корабле произошел масштабный пожар, пострадал 21 человек 20
В Японии в результате наводнения погибли 70 человек 12
Дуда победил на президентских выборах в Польше 51
Экзит-пол: на президентских выборах в Польше побеждает Дуда 21
В мире от коронавируса выздоровели более 7 миллионов человек 16
Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по собору Святой Софии 22
В Хабаровске акции протеста продолжаются второй день 69
Россия завершила испытания вакцины от коронавируса 35
Сегодня в Польше состоятся выборы президента 16
Трамп подтвердил кибератаку против российской «фабрики троллей» 35
Хорватия ужесточила систему въезда для украинцев 25
На пляже Египта одновременно утонули 11 человек 63
Борис Джонсон призвал усилить масочный режим 14
Эрдоган утвердил предоставление Собору Святой Софии статуса мечети 24

Бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк рассказала о предложении президента Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико. Об этом она сообщила в интервью The New York Times, передает УНИАН.

По ее данным, Трамп хотел продать остров после разрушительного урагана на Пуэрто-Рико в 2017 году.

«Знаете, идеи, исходящие от президента, были более идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива», - отметила Дюк.

При этом идея продажи Пуэрто-Рико после слов Трампа никогда серьезно не обсуждалась. Сейчас Пуэрто-Рико находится в статусе неинкорпорированной организованной территории, находящейся под управлением США, но не является его неотъемлемой частью.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги