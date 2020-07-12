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В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна выявили вспышку коронавируса. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве. 

«Всего в общежитии обнаружено пять больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех сейчас неизвестно», - сообщили в управлении. 

Круг контактных лиц зараженных в общежитии также установлен - 13 человек. 

Их планирую направить в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шести из них сейчас неизвестно.

В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 678 человек, зафиксировано 11 летальных случаев, 457 пациентов выздоровели.
ForUm

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