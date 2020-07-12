В воскресенье, 12 июля, в Польше пройдет второй тур президентских выборов, участие в которых примут нынешний глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тжасковский.

Согласно данным избирательной комиссии Польши, во втором туре проголосуют почти 30 миллионов поляков — из них более полумиллиона будут голосовать за рубежом.

27,2 избирательных участков откроются в 8:00 по киевскому времени и закроются в 22:00.

Глава избиркома Сильвестр Марциняк заявил, что окончательные результаты станут известны во вторник в полночь.

Согласно социологическим опросам, шансы двух кандидатов примерно равны.

Напомним, Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши.