Президент Польши Дуда получил больше всего голосов в первом туре выборов главы государства, свидетельствуют окончательные результаты, обнародованные 30 июня.

В то же время ему не удалось набрать 50% голосов избирателей, чтобы победить уже в первом туре, пишет Радио Свобода.

Поэтому 12 июля состоится второй тур голосования, где будут соревноваться Дуда и его главный оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Дуда, которого поддерживает ныне правящая популистская и евроскептическая партия «Право и справедливость», получил 43,5% голосов избирателей на голосовании, состоявшемся 28 июня. Тшасковський – 30,5%.

Несмотря на пандемию коронавируса, явка на выборах была самой высокой с 1995 года - 64,4%.