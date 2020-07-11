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В Киеве 11 и 12 июля на Броварском проспекте частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 08:30 до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так,на части Броварского проспекта начинается средний ремонт. Будут обновлять покрытие на участке вблизи заповедника «Быковнянские могилы» в направлении въезда в город.

В течение выходных будут снимать дорожное полотно. Во время работ движение будет частично ограничено.
ForUm

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