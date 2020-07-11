Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые надел защитную маску и призвал усилить масочный режим для усиления борьбы с коронавирусом нового типа COVID-19.

Впервые в маске главу правительства заметили во время посещения британских кафе, сообщает Sky News.

«Я думаю, что мы должны более строго настаивать на том, чтобы люди носили защитные маски в закрытых пространствах», — заявил Джонсон.

Глава правительства также подчеркнул, что страна вернется к нормальному образу жизни и победит эпидемию.

По состоянию на 11 июля в Великобритании зафиксировано более 289 случаев заражения коронавирусом. Более 44 тысяч человек умерли.

В то же время, в стране началось ослабление карантина. С 4 июля в Англии разрешили работу пабов, ресторанов и кафе.

Напомним, в мире коронавирусом заболели уже 10,8 миллиона человек.