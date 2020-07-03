По состоянию на утро пятницы, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 521 298. В свою очередь, выздоровели 5 754 006 человек, сообщает УНИАН.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США). Всего в мире 10 869 739 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 739 879), Бразилия (1 496 858), Россия (660 231), а также Индия, Перу, Великобритания, Чили, Испания, Италия, Мексика, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Саудовская Аравия. Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (128 740), Бразилии (61 884), Великобритании (44 080), а также в Италии, Франции, Мексике и Испании. В Китае в общем — 4,641.