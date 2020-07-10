Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться официальной позицией Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины на фоне высказываний председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили, который назвал грузинские власти «нелегитимными».

«Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства. Несмотря на пандемию COVID-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами. На повестке дня - имплементация Положения о украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведение Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и тому подобное», – говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что укрепляется сотрудничество с Грузией в сфере европейской и евроатлантической интеграции. «Общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств. Реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства», – подчеркнули в МИД.

Напомним, МИД Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова в связи с последними заявлениями председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили, в которых он называет действующую власть Грузии «нелегитимной».