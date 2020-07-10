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МИД Грузии вызвал на беседу посла Украины Игоря Долгова в связи с последними заявлениями Михеила Саакашвили, в которых он называет действующую власть Грузии «нелегитимной».

Об этом грузинское министерство иностранных дел сообщило в четверг на своем сайте, пишет «Европейская правда».

«На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула стратегичность и дружественность  грузино-украинских отношений и выразила обеспокоенность из-за неприемлемых заявлений украинского чиновника о грузинской власти», - говорится в сообщении.

МИД Грузии заявляет, что действия Саакашвили являются нарушением грузинского законодательства и «существенно вредят отношениям между двумя странами».

«Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона даст надлежащую оценку этому факту и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений», - заявили в министерстве.

Сообщается, что министр иностранных дел Грузии провел разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на эту тему. Кулеба, по данным грузинского МИД, «выразил обеспокоенность инцидентом и пообещал выяснить ситуацию».

Вчера Михеил Саакашвили, третий президент Грузии и нынешний председатель Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, в видеообращении назвал власть Грузии «нелегитимной».

«Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на минуту не признаю его законность и ни на миг не признаю законность ситуации, которая сейчас сложилась в Грузии», - отметил Саакашвили.

Это уже не первый раз, когда между Украиной и Грузией возникает напряженность из-за Саакашвили.

В мае Грузия вызвала своего посла в Тбилиси для консультаций в связи с назначением Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

В июне министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вызвал украинского посла Игоря Долгова после заявлений Саакашвили о том, что он «не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии».

После встречи в МИД украинский дипломат заявил, что слова Саакашвили были личным мнением человека, который, несмотря на занимаемую должность, не является официальным представителем Киева.
ForUm

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