Количество безработных, которые официально зарегистрированы в центрах занятости, на протяжении трех последних недель не растет в абсолютном измерении. Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает УНИАН.



«У нас на данный момент зарегистрировано в центрах занятости 512 тысяч человек, которые ищут работу. Безработица выросла. С начала коронакризиса добавилось около 280 тысяч безработных. Но есть и хорошая новость. В последние три недели количество безработных перестало расти в абсолютном измерении. Это не означает, что новых безработных нет. Это значит, что количество людей, которые регистрируются в центрах занятости, равно количеству людей, которые находят работу», - сказал он.

По словам министра, с момента начала карантина 174 тысячи украинцев нашли работу через центры занятости.

Напомним, уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. - до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек.