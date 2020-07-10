также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий расскажет, как очистить сердце от зла 13
На Закарпатье задержали мужчину, который хотел вывезти в ЕС старинные иконы 11
Исполнилось 54 года архиерейской хиротонии Митрополита Владимира 12
В Одессе открылась выставка икон выпускников духовной семинарии УПЦ 15
В УПЦ запустили флешмоб, посвященный православным семьям 17
Митрополит Антоний объяснил, что поможет понять смысл жизни 13
Епископ УПЦ рассказал о 3 важных для молодежи открытиях в Православии 9
Голливудский актер написал песню о святынях Сербии 12
В Церкви заявили о дискриминации капелланов УПЦ в украинской армии 53
Иерусалимский Патриарх обратился к властям Турции с просьбой сохранить статус Святой Софии 19
Запорожский митрополит объяснил, почему разрушение семьи равносильно уничтожению человечества 11
В Польской Церкви почтили память мучеников земли Холмской и Подляшской 13
Священник УПЦ рассказал, что обязательно нужно сделать после крещения ребенка 13
Митрополит Антоний объяснил, как обрести настоящую радость 26
В УПЦ рассказали, что поможет защитить семейные ценности 30
В РПЦ заявили, что упоминание в Конституции Бога не может оскорбить атеистов 13
На Черниговщине УПЦ передала медикам аппарат для насыщения крови кислородом 13
В Хмельницкой области УПЦ передала медикам защитные костюмы 12

Изображение Иисуса Христа в образе афроамериканца является нарушеним церковных канонов и исторической правды.

 Фото: Dailymail

Об этом заявил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин в интервью РИА Новости, комментируя появление на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии вариации на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с темнокожим Христом в центре.

«Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию», — сказал протоиерей Леонид Калинин.

По его мнению, изображать можно кого и как угодно, «но Христом это назвать будет невозможно»

«В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строгих канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — добавил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

 4 июля 2020 в алтаре англиканского собора в Сент-Олбанс (графство Хартфордшир, Англия) разместили картину с чернокожим «Иисусом Христом» в центре – вариацию на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Картину разместили в знак солидарности с движением Black Lives Matter, вскоре после того, как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.

Картину написала в 2009 году художница Лорна Мэй Уодсворт, моделью послужил темнокожий житель Ямайки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги