Путін і Зеленський хочуть укласти угоду, але вони не знають як, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін більше зацікавлений в угоді про завершення війни, ніж президентВолодимир Зеленський.

У Трампа запитали про оголошене ним раніше припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, повідомляє "Українська правда".

На зауваження, що після заяви про перемир'я Росія знову атакувала Україну, Трамп відповів, що порушення були з обох сторін.

"Путін і Зеленський хочуть укласти угоду, але вони не знають як. Але ми змусимо їх укласти угоду. Насправді я думаю, що Путін хоче укласти угоду більше, ніж Зеленський", - сказав він.

За словами Трампа, США мають домогтися того, щоб Зеленський захотів укласти угоду.

"Я думаю, Путін хоче угоди, і ми повинні зробити так, щоб Зеленський захотів угоди", - сказав він.

Фото: ТСН.