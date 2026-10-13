У ПС пояснили раптовий удар балістикою по Києву

Повітряні сили не отримали інформації про запуски з території РФ балістичних ракет увечері 12 жовтня, тому своєчасно не було оголошено повітряну тривогу.

"О 22.10 ворог завдав удару по столиці попередньо 6-ма балістичними ракетами (тип уточнюється) по кількох районах Києва. Балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ. Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються", - повідомляють Повітряні сили.

РФ атакувала Харків 9-ма баражуючими боєприпасами S-8000 "Бандероль".

Фото: ДСНС.